Fredericks-Einvernahme in Paris zu Rio-Skandal

Im Zusammenhang mit Schmiergeldvorwürfen um die Olympia-Vergabe 2016 an Rio de Janeiro ist am Donnerstag der frühere Weltklassesprinter Frankie Fredericks aus Namibia von einem Pariser Untersuchungsrichter angehört worden. Das 50-jährige Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) verbrachte etwa eine Stunde in einem Justizgebäude der Hauptstadt und zog dann kommentarlos ab.