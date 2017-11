Ex-Mieterin: „Hatte immer Angst in seiner Nähe“

"Im Internet stieß ich auf seine Wohnung und bin kurz darauf eingezogen", erklärt die 30 Jahre alte Slowenin gegenüber der "Krone". "In seiner Nähe hatte ich immer Angst." Auf die Frage nach dem Warum berichtet sie etwa: "Als ich ihm gesagt habe, dass es kein Warmwasser gebe, hat er mich am Arm gepackt und angeschrien. Er ist mir so nahegekommen, dass ich seinen Atem gespürt habe und seine Spucke im Gesicht hatte." Ständig soll die Slowenin von ihm beschimpft worden sein, und gleichzeitig soll er gesäuselt haben, wie hübsch sie doch sei.

"Ganze Gemeinschaft ist in Sorge"

Die Lage in dem 700-Seelen-Dorf ist nach wie vor überaus angespannt, die Angst ist für viele auch weiterhin ein ständiger Begleiter: "Die ganze Gemeinschaft ist in Sorge, jeder kennt ihn. Ich hatte ein gutes Verhältnis zu ihm, habe mit ihm gearbeitet, wusste aber, dass er mit anderen streitet. Ich hoffe, dass er nicht für sein persönliches Grande Finale zurückkehrt", sagt ein Bewohner.