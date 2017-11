Buslenker mit Herz brachte vermisste Lisa zurück

"Vater hatte Tränen in den Augen"

Auf seiner Rückfahrt hielt Duhs deshalb mehrere Kollegen an und entdeckte das Mädchen, das neuerlich in die falsche Richtung fuhr. Die Polizei wurde verständigt, die bereits fieberhaft nach Lisa - sie leidet am Downsyndrom - suchte: "Der Vater hatte Tränen in den Augen und war sichtlich gerührt, seine Tochter wieder in die Arme schließen zu können", erzählt der Buslenker mit Herz.

Oliver Papacek, Kronen Zeitung