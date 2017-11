Dramatisches Bild: Letzter Moment vor dem Zugriff

Islamisten in Usbekistan schworen IS die Treue

In der mehrheitlich muslimischen Ex-Sowjetrepublik, deren Staatsform laizistisch ist, steht seit den 90er-Jahren die radikale Islamische Bewegung von Usbekistan (IMU) im Visier der Behörden. Die Organisation trat unter anderem für die Einführung des islamischen Rechts, der Scharia, ein. Die IMU wurde für mehrere Bombenanschläge in Usbekistan verantwortlich gemacht. Nach eigener Darstellung waren IMU-Aktivisten auch an dem Angriff auf den Flughafen im pakistanischen Karatschi beteiligt, bei dem im Juni 2014 insgesamt 37 Menschen getötet wurden. Usbekische Sicherheitskräfte verfolgten die IMU mit großer Härte. Viele ihrer Aktivisten wichen ins Nachbarland Afghanistan aus. Im Jahr 2015 schwor die IMU offiziell dem IS die Gefolgschaft.

Der usbekische Staatschef Shavkat Mirziyoyev schrieb nach dem Anschlag vom Dienstag einen Brief an US-Präsident Donald Trump, in dem er neben Beileidsbekundungen auch die Bereitschaft signalisierte, "alles in seiner Macht stehende” zu tun, um die US-Behörden bei den Ermittlungen zu unterstützen.