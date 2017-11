Rudolfsheim-Fünfhaus ist fit für die Zukunft

"Im Forschneritschpark hab ich bereits als Kind Fußball gespielt. Nicht nur daran erkennt man, dass dieser Park schon ein wenig in die Jahre gekommen ist", so Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal mit einem Augenzwinkern. Fakt ist: Der beliebte Park braucht dringend eine Modernisierung. Die geht der Bezirk jetzt an.

Umfangreiches Konzept erarbeitet

Gemeinsam mit Besuchern und der Bevölkerung hat man ein umfangreiches Konzept ausgearbeitet. Der Umbau startet nach den üblichen Ausschreibungen imkommenden Jahr. Auch der Schwendermarkt rückt mehr ins Zentrum. In den Linien 52 und 60 wird nun der Markt beim Halt an der Station Rustengasse ausdrücklich in der Durchsage erwähnt.

Kronen Zeitung