Erneut weniger Arbeitslose in Tirol

Mit dem Ergebnis der Statistik ist in erster Linie AMS-Chef Anton Kern zufrieden: "Seit gut zwei Jahren geht es fast ununterbrochen aufwärts. Die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern stieg im Oktober abermals kräftig, so dass - und das darf als besonders erfreulich festgehalten werden - aktuell auch Ältere und Langzeitarbeitslose davon profitieren." Bei den in Summe 1663 länger als ein Jahr vorgemerkten Arbeitslosen wurde ein Rückgang von 10,8 Prozent erzielt.

Innsbruck vor Kufstein und Reutte

Nicht nur bei den Frauen (-7,2%) kam es zu einem Rückgang, sondern auch bei den Männern (-12,4%) - und das in allen Bezirken. Nach Innsbruck (-13,3%) belegen Kufstein (-11,7%) und Reutte (-10,6 %) die Plätze. Landeck ist mit -3,3 % das Schlusslicht. Auch LH Günther Platter und LR Johannes Tratter freuen sich: "Das Land Tirol setzt in Kooperation mit den Sozialpartnern zahlreiche gute Maßnahmen."

Jasmin Steiner, Kronen Zeitung