Hunziker: Sekte schuld an Ehe-Aus mit Ramazzotti

Auch finanziell sei sie den "Kriegern des Lichts" ausgeliefert gewesen, erkennt die Blondine rückblickend. "An einem gewissen Punkt haben sie mich sogar überredet, ihnen all meine Anteile an einer Gesellschaft zu übergeben, die ich gegründet hatte." Mit der Sekte habe sie heute endgültig abgeschlossen, so Michelle Hunziker. Ihre Erfahrungen damit hat die 40-Jährige, die mittlerweile mit Tomaso Trussardi glücklich verheiratet ist, in ihrem neuen Buch "Una vita all'apparenza perfetta" aufgearbeitet.