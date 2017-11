Real-Krise: Zidane und Ronaldo unter Beschuss

"Madrid am Boden angekommen" titelte "Marca", wobei auch das Glück zurzeit nicht auf der Seite von Real ist, sowohl das erste Tor in London, als auch die Entscheidung gegen Girona fielen aus Abseitspositionen.

Für Trainer Zinedine Zidane wird zum ersten Mal in seiner Zeit bei den Königlichen die Luft dünn. Gegen Tottenham war das Team von Mauricio Pochettino auch taktisch den Blancos überlegen. Zidane kann noch alle Trophäen in diesem Jahr holen, doch auch er weiß, nach so einem Rückstand hat Real noch nie die Meisterschaft gewinnen können. Und er braucht Cristiano Ronaldo, der noch nicht ganz der Alte ist, daran ändert auch sein 111. Champions-League-Treffer nichts.

Zidanes nächste Prüfung

Zidanes Prüfstein werden die nächsten zwei Monate sein, in der Champions League ist ein Ausscheiden in der Gruppenphase, dank des desaströsen Abschneidens von Dortmund, undenkbar, in der Copa del Rey ist Madrid noch dabei, und auch die Meisterschaft haben Isco und Co. noch nicht aufgegeben. Am Sonntag wartet mit Las Palmas das nächste Hindernis auf die Kriselnden.