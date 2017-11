Neun Verletzte bei Wohnungsbränden in Wien

In einem Kellerabteil einer fünfgeschoßigen Wohnhausanlage in Kaisermühlen in Wien-Donaustadt ist in der Nacht auf Donnerstag aus unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Durch offenstehende Kellertüren breitete sich der Rauch rasch aus. In Wien-Penzing ist es am Mittwochabend ebenfalls zu einem Brand einer Wohnung gekommen. Insgesamt wurden neun Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.