Millionen für die Sprachförderung

Zwei Klassen ohne Deutsch als Muttersprache

Ein großes Thema ist die Sprachförderung auch in der VS St. Ruprecht in Klagenfurt und in der Khevenhüller-VS in Villach, wo es erstmals zwei Klassen ohne ein einziges Kind mit Deutsch als Muttersprache gibt (die "Krone" berichtete).

Laut Thomas Valent von der Schulabteilung im Magistrat Klagenfurt sei die Qualität des Unterrichts dadurch aber nicht gefährdet. "Viele der Kinder sind ohnedies in Österreich aufgewachsen und sprechen gut Deutsch."

Christian Rosenzopf, Kärntner Krone

Mehr zum Thema: