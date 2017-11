Vonn: „Männer stehen im Skisport an der Spitze“

Vonn berichtete, dass sie bereits seit 2011 mit Männern trainiere. "Ich glaube, dass bringt mich auf ein anderes Level", erklärte die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 in Vancouver. "Ich mag es zwar nicht, das zuzugeben, aber Männer sind viel stärker als wir und fahren viel schneller Ski, sie stehen in meinem Sport absolut an der Spitze."