Eigenen Sohn entführt: Fahndung nach 43-Jährigem

Am 13. Oktober holte der in Graz lebende 43-jährige Iraner seinen sechsjährigen Sohn von einer Kindertagesstätte ab, brachte ihn aber nie - wie im Vorhinein vereinbart - zu seiner Ex-Frau zurück. Der Grund dafür dürfte in einem Streit nach der Scheidung liegen.

Von den beiden fehlt laut Polizei seit ihrem Verschwinden jede Spur. Die Staatsanwaltschaft veröffentlichte daher ein Lichtbild der beiden und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.