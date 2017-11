„Der Tod ist in Wahrheit nichts Schlimmes“

Wissen wir das nicht ohnehin alle?

Wir tun so, als würden wir das wissen. Doch in Wahrheit verdrängen wir bewusst Gedanken an den Tod. Was zur Folge hat, dass wir ihn schwer akzeptieren.

Aber wäre es "gesund", sich ständig mit dem Sterben auseinanderzusetzen?

Mehr daran zu denken, dass wir ein Ende haben, täte uns gut. Weil wir dann in der Gegenwart angenehme Dinge mehr genießen und nicht ständig auf später verschieben würden.

Was vermitteln Sie Ihren Klienten sonst noch?

Dass Trauer nichts Unnatürliches ist.

Und dass sie vergeht?

Das zu versprechen wäre Unsinn, eine glatte Lüge. Trauer um einen geliebten Menschen vergeht nämlich nie ganz. Wir können nur lernen, mit ihr umzugehen.

Wie?

Das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Bloß eine Sache ist immer gleich: Nach dem Tod eines nahen Angehörigen verlassen wir unsere gewohnte Welt.

Und wir sind dann wo?

Auf einer Brücke, die eine Zwischenstation bedeutet - bis wir es geschafft haben, darüber in eine andere Welt zu gehen. In welcher der Verstorbene in einer neuen Weise in unser Leben integriert ist. Er einen festen Platz in unserem Herzen hat und wir uns nicht bloß im Schmerz an ihn erinnern.

Dieser Weg ist vermutlich ein langer?

Und es ist leider nicht einfach, Menschen zu finden, die uns dabei begleiten. Ich kenne aus meiner Praxis Paare, die nach dem Tod ihres Kindes die Beziehung beendeten. Weil sie mit dem Schockerlebnis unterschiedlich umgingen. Überhaupt, Trauernde werden in der Regel schnell sehr einsam, verlieren nicht selten alle ihre Freunde. Aber sie finden auch neue.