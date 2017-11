Houston Astros gewinnen erstmals World Series

Erstmals in ihrer Geschichte haben die Houston Astros die World Series in der Major League Baseball (MLB) gewonnen. Die Texaner entschieden das siebente und entscheidende Spiel der "best of seven"-Finalserie bei den Los Angeles Dodgers am Mittwoch mit 5:1 für sich. Den Grundstein zum Erfolg legten die Gäste dabei schon zu Spielbeginn, lagen sie doch bereits nach zwei Innings 5:0 voran.