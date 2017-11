Welche Promi-Beauty lässt hier sehr tief blicken?

Schaurig und ganz schön sexy ging es in der Nacht zum 1. November wieder in den USA zu. Denn wenn dort Halloween gefeiert wird, lassen es sich auch die Promis nicht nehmen, in ausgefallene - und manchmal auch sehr knapp bemessene - Kostüme zu schlüpfen. So auch Kelly Rowland, die bei der Auswahl ihrer Verkleidung offensichtlich auf ein wichtiges Detail vergessen hat.