Linzer räumen den Bildschirm auf

Bei der Verleihung des Landespreises für Innovation nahm Emporia-Eigentümerin Eveline Pupeter mit ihrer für den Vertrieb verantwortlichen Geschäftsführerin Karin Schaumberger den Award entgegen - wir berichteten. Die Auszeichnung erhielten die Linzer für einen Schritt, mit dem sie völliges Neuland betreten. Denn der Seniorenhandy-Hersteller bündelte seine Erkenntnisse und Erfahrungen in einer eigenen App. Diese wird Ende Februar beim GSM-Weltkongress in Barcelona "online" gehen. "Derzeit ist sie noch im Patentierungsverfahren", verrät Pupeter.



Große Symbole

Im Juni 2016 begann die Entwicklung der App, die auf allen Android-Smartphones und natürlich den Emporia-Geräten funktionieren wird. "Smartphones setzen sich ganz schwer durch bei den Älteren", sagt Pupeter. Dank der Entwicklung kann man sein Smartphone mit einer Oberfläche mit den wichtigsten und damit wenigen Apps nutzen und hat so einen übersichtlichen Bildschirm samt großen Bedienungs-Symbolen. "Für uns ist das eine Änderung in unserer Philosophie. Die Applikation wird ständig weiterentwickelt", so Pupeter, deren Firma im letzten Jahr 600.000 Telefone verkauft hat.

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung