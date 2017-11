Salzburg: Im „Bullen“-Paradies bahnt sich Zores an

Der Kapitän muss zusehen - obwohl er fit ist: Bei einem Feldspieler wäre das unter der Saison kein Aufreger, bei einem Torhüter schon. Vor allem, wenn sich wie beim Meister "Boss" und Stammgoalie Alex Walke nichts zuschulden kommen ließ: Europa League, Liga, Cup: Überall liegt Salzburg auf Kurs, der Gegentorschnitt in Liga (0,77 Treffer pro Spiel) und auf internationalem Parkett (0,33) ist top. Dennoch muss Walke heute zu Hause gegen Konya bei Aufstiegs-Matchball eins und Sonntag in St. Pölten die Bank drücken. Wie zuvor in Bad Gleichenberg und gegen Altach (oben im Video). Erst nach der Länderspielpause gibt der deutsche Chefcoach Rose dem Deutschen laut Plan wieder den Einsatzbefehl.