Ohne Janko: Der erste Kader von ÖFB-Teamchef Foda!

Im Regelfall wird ein ÖFB-Kader vom Teamchef auf einer Pressekonferenz in Wien verkündet. Diesmal jedoch gab es lediglich eine Aussendung des Verbandes, weil sich Foda mit Sturm Graz in der Steiermark auf den Bundesliga-Schlager am Samstag gegen Rapid vorbereitet.

Ulmer mit "Top-Leistungen seit Jahren"

Wegen seiner aktuellen Verpflichtungen bei den "Blackys" wollte Foda seine Nominierung auch nicht öffentlich kommentieren, lediglich Sportdirektor Peter Schöttel nahm in der Pressemitteilung dazu Stellung. Über die Einberufung von Ulmer meinte der Wiener: "Er bringt seit Jahren Top-Leistungen auf nationalem und vor allem auch auf internationalem Niveau."