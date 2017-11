Wie viel Steirerblut steckt in Fodas ÖFB-Kader?

Nach der ÖFB-Pressekonferenz ging’s am Dienstag nach mehreren Terminen noch zum ZiB-Interview auf den Küniglberg, dann nach Graz zur "Krone"-Gala - so blieb Österreichs Neo-Teamchef Franco Foda erst gestern wieder Zeit für Sturm. Und da der Deutsche die "Schwarzen" auf den Liga-Hit am Samstag gegen Rapid vorbereiten muss, erfolgt die Bekanntgabe seines ersten Teamkaders heute nicht "persönlich" in Wien, sondern per Presseaussendung. Wer ist beim Lehrgang in Marbella am Montag und beim Länderspiel am 14. November in Wien gegen Uruguay dabei?