Grazer Ehepaar kämpft gegen notorische Mietnomadin

Sie haben sich eine so genannte Mietnomadin eingefangen - und verzweifeln langsam an der Aufgabe, diese wieder loszuwerden: Elisabeth (69) und Franz F. (71) aus Graz kämpfen seit März wie die Löwen um ihr Recht. Dass sie nicht das erste Opfer sind und nie vorgewarnt wurden, lässt sie am Mietrechtsgesetz zweifeln.