Thiem staunt: „Der beste Schlag aller Zeiten?“

Österreichs Tennis-Star Dominic Theim trifft am Donnerstag beim Masters-1000-Tennisturnier in Paris-Bercy im Achtelfinale auf den Spanier Fernando Verdasco (ca. 12.30 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker). Am Mittwoch hatte der Niederösterreicher spielfrei, somit auch Zeit, die anderen Spiele zu verfolgen. Ein Schlag des Argentiniers Diego Schwartzman (oben im Video) im Spiel gegen John Isner (USA) wird ihm wohl noch länger in Erinnerung bleiben.