Bären und Ganoven

Ich frage mich, ob diese neue Partei keine triftigeren Oppositionsthemen finden kann, oder sich einfach vorgenommen hat, die Kleinen zu prügeln, weil das umstandslos leicht ist. Muss sie selber wissen, wie gewichtig man zu werden gedenkt.

Schluss mit Stuss, wichtiger, die Kunst: "Es sind acht Filme rund um die Liebe. Auch, wenn es scheinbar nur ums Geld geht. In der Formenvielfalt bestimmt sie das Leben", sagt Dott. Giorgio Simonetto von "der Dante", die mit Das Kino Italia Cinema organisiert (www.daskino.at, Monatsprogramm). Es startet mit einem legendären "Latin Lover", dessen Frauen und Töchter sich im Macho-Mythos eine eigene Welt schaffen (ab 4. 11.).

"Fai bei sogni (Träum was Schönes)" erzählt die Geschichte von Massimo, der mit neun Jahren seine Mutter verliert und mit 40 noch immer nicht damit fertig wird, bis - die Liebe (ab 5.). "Se dio vuole (Um Himmels willen)": Eine Herzchirurg-Koryphäe kann es nicht fassen, dass sein Sohn Priester werden will, wo er doch der prädestinierte Nachfolger sein sollte (ab 6. 11.). Arbeitslos gewordene Jung-Forscher nehmen den Weg in eine erfolgreiche Amateur-Ganoven-Gang: "Smetto quando voglio (Ich kann jederzeit aussteigen)" (ab 5.) Die Salzburger Regisseurin Sina Moser ist auch dabei, mit "Il morso del ragno in Puglia (Tarantella-Geschichten aus Apulien)" (ab 7.). Eine Vater-Sohn-Bärenjagdgeschichte in den Dolomiten bietet "La pelle dell ’Orso (Haut des Bären)" (ab 8. 11.). Alle Filme in jeweils mehreren Vorstellungen, Original mit Untertiteln.

Hans Langwallner, Kronen Zeitung