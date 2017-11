Heftige Pleite für Real! Auch RB Leipzig verliert

RB Leipzig hat am Mittwoch im Kampf um eine Achtelfinal-Teilnahme in der Fußball-Champions-League eine bittere Niederlage kassiert. Das Team von Ralph Hasenhüttl verlor auswärts gegen den FC Porto mit 1:3 und liegt damit in Gruppe G zwei Partien vor Schluss zwei Punkte hinter einem Aufstiegsplatz.

Porto ging nach einem fehlerhaften Abwehrverhalten der Deutschen in der 14. Minute durch Hector Herrera in Führung, Timo Werner gelang in der 48. Minute nach Vorlage von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer der Ausgleich. Die weiteren Tore für die Portugiesen scorten in der 62. Minute Danilo Pereira und in der 92. Minute Maxi Pereira.