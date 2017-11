Besiktas nach 1:1 mit einem Bein im Achtelfinale!

Der türkische Fußball-Meister Besiktas Istanbul steht vor dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Besiktas trennte sich in Gruppe G von AS Monaco 1:1 und führt die Tabelle souverän mit zehn Punkten an. Sollten die Leipziger am Abend beim FC Porto gewinnen, wäre Istanbul vorzeitig für die K.o-Runde qualifiziert. Der französische Champion aus Monaco liegt mit zwei Zählern am Tabellenende.