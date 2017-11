Youth League: „Bullen“ siegen bei Sparta Prag!

Das Fußball-U19-Team von Red Bull Salzburg steht in der Youth League vor dem Einzug ins Play-off. Der Titelverteidiger gewann am Mittwoch das Zweitrunden-Hinspiel auswärts gegen Sparta Prag mit 4:2 und feierte damit in dem UEFA-Nachwuchs-Bewerb bereits den zwölften Sieg in Folge. Das Rückspiel steigt am 21. November in Grödig.