Bei Wanderung in den Tod gestürzt

Eine groß angelegte Suchaktion hielt Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte im Gailtal in Atem. Gegen 14 Uhr wurde Alarm ausgelöst, weil eine Italienerin in Feistritz an der Gail in einem Waldstück in einen Bach gefallen war. Trotz des schnellen Eintreffens der Helfer konnte die Frau nur noch tot geborgen werden.