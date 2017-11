Thiem prallt auf Verdasco! Nadal fix Nummer eins

Dominic Thiem, der in der zweiten Runde den Deutschen Peter Gojowczyk besiegen konnte (Video oben), bekommt es beim Masters-1000-Tennisturnier in Paris-Bercy am Donnerstag im Achtelfinale mit dem Spanier Fernando Verdasco zu tun. Der 39. der Weltrangliste setzte sich am Mittwoch gegen den Südafrikaner Kevin Anderson mit 5:7, 6:4, 7:5 durch und ersparte Thiem damit ein Duell mit seinem "Angstgegner", gegen den er alle sechs Duelle verloren hat. Rafael Nadal wird das Tennis-Jahr zum vierten Mal in seiner Karriere als Nummer eins der Weltrangliste abschließen.