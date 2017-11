Putin für Berlusconi bester Politiker der Welt

Der ehemalige italienische Premier Silvio Berlusconi hält den russischen Präsidenten Wladimir Putin für den Besten unter den politischen Leadern der Welt. "Ich rechne mit Putin für unsere Zukunft, denn heute sind wir wieder in ein Klima wie im Kalten Krieg gestürzt. Zwei Mächte verfügen über ein Waffenarsenal, das die Welt zehn Mal zerstören könnte", so Berlusconi in einem TV-Interview.