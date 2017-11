Lesbische Anja Pärson: „Brüste und Po begrapscht“

Anja Pärson war für ihren kräftigen "Bauchfleck" bekannt, den sie im Zielraum stets nach siegreichen Rennen zur Freude der Fans hinlegte. Wie es in ihr drinnen aussah, war damals nicht zu merken. "Es kam leider sehr oft vor, in Bars oder auf Tanzflächen: Für gewisse Männer ist es ein regelrechter Sport gewesen, mir auf die Brüste oder den Po zu greifen", so Pärson.

"Ich schreie in mir drinnen!"

Wie sie auf solche Übergriffe reagiert hat bzw. jetzt reagiert? "Leider habe ich einfach gelächelt, um keinen Streit zu haben. Diese Sachen passieren leider auch noch immer. Mir läuft dann ein Schauer über den Rücken und ich schreie in mir drinnen!"

Die lesbische 36-Jährige ist mittlerweile zweifache Mutter und so gut wie nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen: "Das hat seinen Grund, ich meide wegen der sexuellen Belästigungen die Öffentlichkeit." Eine Ausnahme machte sie für die schwedische Variante von "Let's Dance" - wo sie ihr Geschick auf dem Tanzparkett (Video oben) unter Beweis stellte.

Ihr größter Sieg

Pärson gewann siebenmal WM-Gold, einmal Olympiagold, 42 Rennen im Weltcup, einmal den Gesamt-Weltcup. Nun hat sie aber ihren größten Sieg gefeiert und könnte damit vielen weiblichen Kolleginnen ein Vorbild sein.