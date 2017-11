Siebenjährige schlich sich ohne Ticket in Flugzeug

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Das dachte sich wohl auch ein kleines Mädchen, das in der Schweiz alleine mit dem Zug zum Genfer Flughafen fuhr und sich dort an allen Kontrollen vorbei an Bord einer Maschine schlich. Erst im Flugzeug fiel die Siebenjährige auf, berichten Schweizer Medien.