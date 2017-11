Kuriose Szene bei früher Zverev-Pleite in Paris

Überraschung beim Masters-1000-Tennisturnier in Paris: Der Niederländer Robin Haase wirft den an Nummer vier gesetzten Deutschen, Alexander Zverev, aus dem Turnier. Haase siegte am Ende mit 3:6, 6:2 und 6:2. Für eine kuriose Szene sorgte Zverev, als er vor dem ersten Ballwechsel im Vorbeigehen dem brasilianischen Stuhlschiedsrichter Carlos Bernardes die Schnürsenkel öffnete - zu sehen oben im Video.