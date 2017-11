Hier flüchtet der New Yorker Attentäter vom Tatort

Der Attentäter stand nach offiziellen US-Angaben in Verbindung zum Islamischen Staat. Der Gouverneur des US-Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, sagte am Mittwoch dem Fernsehsender CNN, der aus Usbekistan stammende Mann sei mit dem IS "verknüpft" gewesen und habe sich innerhalb der Vereinigten Staaten radikalisiert.

Immer wieder Terror mit Fahrzeugen

Die Attacke weckt Erinnerungen an ähnlich verheerende Terrorangriffe mit Fahrzeugen in den vergangenen Jahren. Erst Anfang Juni hatten Angreifer in der britischen Hauptstadt mit einem Transporter Menschen auf der London Bridge überfahren. Knapp ein Jahr zuvor war ein islamistischer Attentäter in Nizza mit einem Lastwagen in ein Menschenmenge gerast. Im Dezember 2016 hatte der Tunesier Anis Amri einen gekaperten Lkw in einen Weihnachtsmarkt in Berlin gesteuert.