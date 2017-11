Leipzig peilt Sieg in Porto an – Real gefordert

Napoli läuft Gefahr, Platz zwei in der Gruppe mit einer Niederlage aus den Augen zu verlieren. Schachtar Donezk hat mit sechs Punkten drei Zähler mehr auf dem Konto, die Ukrainer treffen Mittwoch in Charkiw auf das punktlose Schlusslicht Feyenoord Rotterdam. Donezk gastiert dann am 21. November in Neapel. Napoli-Trainer Sarri kündigte an, das Ziel Aufstieg trotz fehlender Kadertiefe keinesfalls fallen zu lassen - auch wenn in der Liga die Chance auf einen Titel höher sei. Es sei "natürlich", dass sich die Spieler auf jenen Bewerb konzentrieren, der mehr Aussicht auf Erfolg liefere.

Nächste Liverpool-Gala?

Nach dem 7:0 in Maribor empfängt Liverpool Maribor zum Retourspiel an der Anfield Road und könnten Platz eins in ihrer Gruppe im Dreikampf mit Spartak Moskau und dem FC Sevilla festigen. Die Klubs der Premier League könnten insgesamt für eine Premiere in der Champions League sorgen: Fünf Achtelfinal-Teilnehmer hat bisher noch keine Nation gestellt.