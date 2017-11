Etliche Verletzte bei Unfällen in Oberösterreich

Der Unfall ereignete sich am Dienstag um 12 Uhr. Der Schüler aus Hagenberg war mit zwei Schulkameraden am Gehsteig nach Hause gegangen. Ermittlungen zufolge querte er auf die linke Fahrbahnseite und lief dann wieder zurück zu seinen Begleitern, als ihn der Wagen erfasste. Der Bub wurde vom Roten Kreuz und der Besatzung des Rettungshubschraubers "Christophorus 10" noch an der Unfallstelle erstversorgt. Die Insassen des Autos, das von einem 22-Jährigen aus Weißenbach gelenkt wurde, blieben unverletzt.

Auto in Feld katapultiert

Bei einem Zusammenstoß dreier Pkw auf der L1309 in Laakirchen (Bezirk Gmunden) wurden am Dienstnachmittag zwei Lenker verletzt. Ein 29-jähriger Einheimischer wollte in das Gewerbegebiet Lindach nach links abbiegen. Dabei dürfte er einen ebenfalls einheimischen 22-Jährigen übersehen haben, der mit seinem Wagen entgegen kam. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Pkw des 29-Jährigen rund 16 Meter weit in ein Feld katapultiert. Das Auto des 22-Jährigen wurde gegen den Wagen eines 28-jährigen Gmunders geschleudert, der hinter dem 29-Jährigen gefahren war.