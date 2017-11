104 Gäste aus Hotel in Salzburg evakuiert

Nach einem Brandalarm ist ein Hotel in der Salzburger Altstadt in der Nacht auf Allerheiligen evakuiert worden. Die 104 Gäste wurden aus dem verrauchten Gebäude in Sicherheit gebracht, sie konnten nach rund zwei Stunden wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Ein Feuer war nicht ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte nach Entlüftung der Räume keinen Brandherd finden.