Neues Tool: Kann Ihr iPhone Krebs entdecken?

"Hielt die Diagnose bereits in meinen Händen"

Wie Physiker Dr. John Martin laut "Daily Mail" berichtet, hat er Butterfly iQ nämlich bereits erfolgreich an sich getestet. "Ich entdeckte diese Erhebung in meinem Genick", berichtet er seine Erfahrungen mit dem neuartigen Tool. Daraufhin habe er mit dem Butterfly iQ einen Ultraschall an sich durchgeführt und die Resultate sofort auf seinem iPhone gesehen. "Ich erkannte, dass ich die die Diagnose, die ich brauchte, bereits in meinen Händen hielt."