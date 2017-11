D: Terrorverdächtiger Syrer vor Ermittlungsrichter

Einen Tag nach der Festnahme eines Syrers in Schwerin wegen Terrorverdachts soll der Mann an Mittwoch dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Dieser muss entscheiden, ob Haftbefehl erlassen und Untersuchungshaft angeordnet wird. Spezialkräfte der Polizei hatten den 19-Jährigen am Dienstag festgenommen.