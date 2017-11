Thunder-Trio in der NBA zu stark für Milwaukee

Dank ihrer drei Basketball-Stars haben die Oklahoma City Thunder in der NBA einen klaren 110:91-Auswärtssieg bei den Milwaukee Bucks gefeiert. Paul George kam am Dienstag auf 20 Punkte, Carmelo Anthony steuerte 17 Zähler bei, Russell Westbrook bilanzierte mit 12 Punkten, 10 Rebounds und 9 Assists. Dem amtierenden Liga-"MVP" fehlte also nur eine Vorlage auf sein viertes Triple-Double in der Saison.