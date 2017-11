Wenn Immobilieninvestoren soziale Ader entdecken

Die öffentliche Häme ist wohl deshalb so groß, waren es doch im kürzlich geschlagenen Nationalrats-Wahlkampf gerade die Grünen, die selbst ernannte Anti-Korruptions-Partei, denen Großspender anderer Parteien ein Dorn im Auge waren.

Erklärungsbedarf

Erklärungsbedürftig ist wohl auch, dass Chorherr als Gemeinderat bei zwei Sitzungen in den Jahren 2012 und 2014 für die finanzielle Förderung seines eigenen Vereins gestimmt hat. So seien insgesamt 200.000 Euro Fördermittel der Stadt Wien an Ithuba genehmigt worden. Erst 2015 hat er sich als befangen deklariert und nicht mitgestimmt. Im Nachhinein war es ein Fehler, dass er nicht schon zuvor seine Befangenheit angab, wie er später einräumte.

Auf der Website der Grünen heißt es: "Großspenden erscheinen aus demokratiepolitischer Sicht insbesondere dann nicht unbedenklich, wenn der Verdacht erweckt wird, die Spendenbereitschaft sei an eine Gegenleistung geknüpft. Den Spenden haftet dann der fahle Beigeschmack der Käuflichkeit von Politik an. Dadurch wird das Vertrauen in die politischen Institutionen nachhaltig geschädigt." Und weiters sehr deutlich: "Auch wenn ein Zusammenhang zwischen Großspende und politischer Einflussnahme kausal kaum nachweisbar ist, tragen Großspenden zur Verfilzung von politischen Entscheidungen und wirtschaftlichen Interessen bei."

Immobilieninvestoren entdecken soziale Ader

Aber offenbar nicht so bei Christoph Chorherr. Auch, wenn sein privater Verein durchaus hehre soziale Projekte in Südafrika finanziert, fällt es einem schwer zu glauben, dass Immobilieninvestoren, Banken und ausländische Investmentfonds urplötzlich, komplett frei von Hintergedanken und aus reiner, tugendhafter Freigiebigkeit ihre soziale Ader entdecken und Schulprojekte in Südafrika unterstützen möchten. Wenn dem so sei, müsste diesen Großspendern ein Orden mit Mutter-Teresa-Emblem verliehen werden. Wenn der Verdacht im Raum steht, dass dem möglicherweise nicht so sei, müsste man zumindest für die nun von vielen Seiten geforderte Transparenz sorgen und die Spenderlisten offenlegen, sodass sich jeder sein eigenes Bild machen kann.