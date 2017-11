Verstappens „WM-Deal“: Was macht Ricciardo?

Red Bull will Pilot Daniel Ricciardo ausreichend Zeit für eine Entscheidung über Verbleib oder Weggang geben. Das hat Christian Horner, Teamchef von Red Bull Racing, am Rande des Mexiko-Grand-Prix (oben im Video) betont. Zwar habe man mit dem an Renault verliehenen Carlos Sainz ein "Sicherheitsnetz", am liebsten würde man aber mit der derzeitigen Fahrerpaarung weitermachen.