Toto Wolff: „Lewis hat weiter alle Freiheiten!“

"Reinigendes Gewitter"

"Dann haben wir alles auf den Tisch gepackt. Es war wie ein reinigendes Gewitter." Und das Ergebnis sah man in der heurigen Saison. "Lewis hat Wahnsinns-Leistungen abgerufen, auch weil er sich jeden Tag, jede Stunde weiterentwickelt." Ob der Teamchef in Zukunft an der Zusammenarbeit mit seinem extravaganten Chefpiloten etwas ändert? "Nein", lacht Wolff, "wir lassen Lewis weiter seine Freiheiten, auch wenn es manchmal schwer ist. Es hört sich ja nicht wirklich gut an, wenn sich ein Pilot 24 Stunden vor Trainingsbeginn bei einer Modeschau in Los Angeles herumtreibt. Aber das ist der Deal, den wir haben."

Zuletzt hat Hamilton erklärt, dass er im Moment Single sei, dies aber nach dem Titel ändern könne. Herr Wolff, würde Lewis eine Frau an seiner Seite guttun? "Ich kann mich nicht in eine Frau hineinversetzen, aber ich denke, es wird in nächster Zeit nicht bei einer bleiben"

Richard Köck, Kronen Zeitung