Salzburg siegt auch in CHL: 2:1 gegen Växjö

Der EC Red Bull Salzburg hat seine jüngst gute Form auch am Dienstag in der Champions Hockey League gezeigt. Die Salzburger setzten sich im Achtelfinal-Hinspiel gegen den schwedischen Spitzenclub Växjö Lakers mit 2:1 (2:0,0:1,0:0) durch. Das Rückspiel folgt in einer Woche.