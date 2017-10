War das eng! Thiem via Nachtschicht ins 1/8-Finale

War das eine nervenaufreibende Partie! Dominic Thiem mühte sich Dienstagnacht beim Masters-1000-Turnier in Paris Bercy ins Achtelfinale. Gegen den deutschen Lucky Loser Peter Gojowczyk vergab Thiem im zweiten Satz drei Matchbälle und verlor diesen noch. Im dritten ging's nicht minder eng her. Am Ende hieß es 6:4, 6:7, 6:4.