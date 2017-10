Puigdemont muss am Donnerstag vor Gericht

Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben sich seit Beginn der Katalonien-Krise fest an die Seite der Regierung in Madrid gestellt. Der Aufenthalt Puigdemonts in seinem Land dürfte Michel auch deshalb Kopfzerbrechen bereiten, weil er gemeinsam mit den flämischen Unabhängigkeitsbefürwortern regiert, die Sympathien für die Katalanen hegen. Er stehe wegen der Katalonien-Krise in regelmäßigem Kontakt zur Regierung in Madrid, betonte Michel am Dienstag. Der belgische Regierungschef rief die Konfliktparteien in Spanien erneut zu einem "politischen Dialog" auf.