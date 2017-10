Todeslenker darf unter strengen Auflagen heim

Norweger fühlte sich vom Geheimdienst verfolgt

Einem Gutachten der neuro-psychiatrischen Sachverständigen Gabriele Wörgötter zufolge litt der 42-Jährige zum Unfallzeitpunkt an einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis. Er befand sich demnach in einem akut psychotischen Zustand, in dem er den Realitätsbezug verloren hat. Der Mann erklärte, habe sich vom Geheimdienst verfolgt gefühlt und angenommen, er wäre in einem Simulator, wo ihm nichts passiere könne. Bei dem Prozess entschuldigte er sich bei den Angehörigen und Freunden des Opfers für den tragischen Unfall, an den er sich aber nicht erinnern könne. Jedenfalls habe er niemanden töten wollen, betonte er.