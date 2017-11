Schlepper sperrte 22 Pakistaner in Klein-Lkw

Vor dem Hintergrund einer neuerlichen Großschleppung - 22 Pakistani wurden Dienstagfrüh in einen Klein-Lkw gepfercht und bei Fischamend in Niederösterreich auf der A4 ausgesetzt - kündigt Innenminister Wolfgang Sobotka einen konsequenten Vollzug des neuen schärferen Fremdenrechts an, das seit Mittwoch in Kraft ist.