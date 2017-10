200 Tote bei Tunneleinsturz in Nordkorea?

Im Wissenschaftsmagazin "Nature" wurde die These aufgestellt, dass eine nukleare Detonation in der Nähe eines aktiven Vulkans "die Magmakammer stören" und es dadurch zu einer "Beschleunigung der Vulkanaktivität" kommen könnte. Als Supervulkane gelten Vulkane mit mehr als 1000 Kubikkilometern an Auswurfmaterial. Die Asche, die in die Atmosphäre geworfen würde, könnte das Sonnenlicht absorbieren und einen globalen Winter verursachen. Die Auswirkungen wären ähnlich wie bei einem Atomkrieg.