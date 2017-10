Vorsicht vor Taschendieben

"Ein schneller Griff in die Tasche, und das Geldbörsel ist weg. Bis es dem Opfer auffällt, ist der Täter schon längst über alle Berge", erklärt Berufsdetektiv Andreas Schweitzer. In Einkaufszentren ist die Ablenkung in der stressigen Einkaufszeit von Allerheiligen bis Neujahr besonders groß. Doch vor allem in Parndorf wird deswegen ganz speziell auf die Sicherheit der Gäste geachtet. Der Profi erklärt: "Wir setzen stark auf Prävention. Die Menschen müssen wissen, wie leicht sie es den Kriminellen mit leichtsinnigen Aktionen oft machen." Unzählige Male sei der leitende Detektiv in den Geschäften und hilft mit, das Risiko weitestgehend zu minimieren. "Die Frauen schauen mich immer verdutzt an, wenn ich sie anspreche und ihnen zeige, wie offenherzig sie Handtaschen und Rucksäcke tragen. Aber beim nächsten Mal haben sie die Geldbörse und Wertgegenstände besser verwahrt", betont Schweitzer zufrieden.

Zur Sicherheit sind die Verkaufsbereiche auch mit Kameras ausgestattet, Kabinen jedoch nicht. "Natürlich wird die Privatsphäre gewahrt, doch auch hier sollte man nicht die Taschen unbeaufsichtigt liegen lassen. Die Täter sind darauf spezialisiert", heißt es.

Josef Poyer, Kronen Zeitung