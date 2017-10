Simmering: Ja zum Parkpickerl im Bezirkszentrum

Pünktlich um 8 Uhr in der Früh begann im Amtshaus am Enkplatz die Auszählung der restlichen 12.000 Stimmen bei der Parkpickerl-Befragung. Schon bald zeigte sich: Eine Mehrheit ist für das Parkpickerl in der Zone A - dem Bezirkszentrum und den Bereichen um die U-Bahn-Stationen. So stimmten insgesamt 13.625 Personen dafür, 8267 dagegen.

In der zweiten Zone, die ungefähr von der Hasenleitengasse bis zum Zentralfriedhof reicht, sprachen sich die Bewohner mehrheitlich gegen das Parkpickerl aus - 2801 stimmten dagegen, 1544 dafür. Noch deutlicher votierten die Befragten der Zone C, die die Gebiete Thürnlhof, Muhrhoferweg und Leberberg einschließt und bis an den Stadtrand reicht, gegen die Parkraumbewirtschaftung: 9045 Personen waren dagegen, 4526 dafür.

Insgesamt waren 83.477 Kuverts verschickt worden, 39.937 Briefe kamen wieder zurück. Die Beteiligung lag also bei 47,8 Prozent.

Bezirksvorsteher sieht "klaren Auftrag"

Für Bezirksvorsteher Stadler ist das Ergebnis "ein klarer Auftrag". "Wir werden nun mit der Stadt Wien in Verhandlung treten, um anhand dieses Befragungsergebnisses eine sinnvolle Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk zu starten", versprach er in einer Aussendung. Davor werde er einen entsprechenden Antrag in der Bezirksvertretung einbringen.

Kronen Zeitung/krone.at