Bode Miller beendet Karriere: „Ich bin fertig“

Zu viele Fehler

In einer Selbstreflektion gab er auch zu, viele Fehler gemacht zu haben. "Was ich gesagt habe, was ich getan habe, wie ich mich benommen habe." Aber auch wenn er Probleme verursacht habe, so sei er damals immer davon ausgegangen, dass es richtig sei. "Es ist also hart, das Fehler zu nennen."

Miller erzählte auch, dass er sich mental oft selbst im Wege gestanden sei. Jetzt sei er mental stärker und bei entsprechender Vorbereitung sehe er sich noch in der Lage, in Riesentorlauf, Abfahrt und Super-G mitzufahren. Anders sei es da im Slalom, weil dort die Spritzigkeit eine größere Rolle spielen würde.